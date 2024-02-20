Никогда таких не видели: студенты из США случайным образом сделали открытие нового вида раков

Студенты Университета Тускулума в США случайно открыли синий вид раков

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Студенты Университета Тускулума Джо Кэллоуэй и Бреанна Матэс в ходе своих исследований биологической среды на кампусе случайно наткнулись на нечто удивительное: синих раков, которых ранее никто не видел.

Фото: Openverse by Jäger & Sammler is licensed under CC BY-ND 2.0

Во время поиска лягушек у пруда, они обнаружили нечто синее, копающееся в земле, и выяснили, что это пресноводный рак с необычным цветом и оранжевыми клешнями.

Это открытие вызвало интерес ученых, включая Карла Уильямса из Агентства по ресурсам дикой природы Теннесси. Уильямс также обнаружил морфологические различия у синих раков, включая рострум короче, чем у других видов. Для более глубокого изучения эксперт собирает образцы ДНК синих раков для генетического анализа, сообщает The Washington Post.

Предполагается, что этот необычный цвет создается не за счёт пигмента, а за счёт биофотонных наноструктур, что делает этих раков особенно интересными для научного сообщества. Описание нового вида может занять несколько лет, исходя из необходимости сравнения с более чем 90 видами раков, описанными только в Теннесси. Однако это открытие открывает новые перспективы в понимании природы и эволюции этих удивительных существ.