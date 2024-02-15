Ещё один частный модуль отправили к Луне: узнайте, что он туда везёт

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SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C

1:37
Наука

Утром в четверг американская компания SpaceX запустила с комодрома во Флориде ракету Falcon-9 с частным лунным модулем Nova-C и несколькими спутниками слежения ПРО. Трансляцию вела НАСА на своём YouTube-канале.

SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C
Фото: NASA by Intuitive Machines

Старт намечался на 14 февраля, но был отложен из-за недостаточного охлаждения топлива — жидкого метана. Запуск сверхтяжёлой ракеты — процедура очень ответственная: любая оплошность может привести к страшному взрыву.

Если всё пойдёт по плану, лунный модуль Nova-C от компании Intuitive Machines размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны должен прилуниться 22 февраля в кратере Малаперт А в 300 километрах от южного полюса ночного светила.

Зонд доставит на Луну массу приборов НАСА: лазерные ретрорефлекторы, доплеровский лидар, отделяемые стереокамеры SCALPSS, приёмник ROLSES для исследований плазмы и заряженной пыли у поверхности. Кроме того, светило украсит сувенир от землян — скульптура от компании 4Space в виде куба, содержащего 125 мини-моделей фаз Луны из стали.

В рамках миссии IM-1 (в планах компании ещё два запуска) аппарат должен проработать две недели. Он оснащён жидкостным метан-кислородным двигателем, чтобы перемещаться по Луне от места первоначальной посадки.

Прошлый американский частный модуль Peregrine до Луны не долетел, сломавшись по пути, японский SLIM опрокинулся после посадки и функционирует в ограниченном режиме.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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