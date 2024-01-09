Частному лунному зонду Peregrine осталось меньше 40 часов работы

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Частный лунный посадочный модуль Peregrine прислал фото последствий произошедшей с ним аварии, результатом которой стал срыв миссии.

Фото: NASA

На сделанном внешней камерой зонда снимке хорошо видно повреждения после взрыва его силовой установки. Из-за ЧП происходит непрерывная утечка топлива в космическое пространство.

По подсчётам разработчиков, его хватит ещё примерно на 40 часов, после чего маневровые двигатели не смогут ориентировать аппарат на Солнце, он останется без энергии и выключится.

Peregrine был запущен в понедельник Astrobotic Technology совместно с NASA с мыса Канаверал. 23 февраля он должен был совершить посадку на Луне, став, таким образом, первым в мире частным лунным кораблём. Но через семь часов после старта на аппарате произошла нештатная ситуация и основные двигатели отключились.