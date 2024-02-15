Где находится центр Вселенной? Простые ответы на сложный вопрос

Физики ответили на вопрос о центре Вселенной

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Где находится центр Вселенной? Вопрос сложный, потому что влечёт за собой ещё один: а есть ли вообще такая точка? И у науки нет на него однозначного ответа.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Можно сказать, что у Вселенной нет центра, либо каждая её точка является центром. В самом деле — где бы ни находился наблюдатель, все галактики будут разлетаться в разные стороны от него.

Центром Вселенной можно считать точку вне пространства. Чтобы понять эту замудрёную формулировку, представьте себе воздушный шарик (это Вселенная) и муравья на его поверхности (это мы). Муравей никогда не сможет попасть в центр шарика, но он, тем не менее, есть. Если исходить из такой концепции, можно сказать, что центр Вселенной остался в прошлом — в точке сингулярности, из которой произошёл Большой взрыв.

Ещё больше фантазия может разгуляться, если рассуждать с точки зрения геометрии. В 2007 году вышла научная статья, где утверждалось, что у галактик есть слабо выраженное предпочтительное направление вращения. А раз происходит вращение, значит, у него есть ось. Её вроде бы обнаружили в 2005 году благодаря зонду WMAP и даже красиво нарекли "ось зла". Но потом эти данные были опровергнуты.

Есть гипотеза о вращающихся галактических нитях — гигантских структурах в сотни миллионов световых лет, но пока вопрос остаётся открытым.