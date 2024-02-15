Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риелторы прогнозируют стабилизацию цен на недвижимость до 2026 года
В центре Москвы благодаря пожарным не допущено перехода огня на здание "Известия холл" 
Пять советов по мотивации к тренировкам
Мини-чизкейк "Розовый бархат": сладкоежки не останутся равнодушными
Тонкости обрезки малины весной
Гинеколог Дементьева рассказала об основных возможных осложнениях после родов
Жительницу Приморья наказали за распространение фейков о нападении тигра
В Госдуме предложили отправлять автомобиль, перевозящий детей, на штрафстоянку за отсутствие детского кресла
Увеличение продолжительности лета грозит белым медведям исчезновением, предупредили биологи
Где находится центр Вселенной? Простые ответы на сложный вопрос

Физики ответили на вопрос о центре Вселенной

1:24
Наука

Где находится центр Вселенной? Вопрос сложный, потому что влечёт за собой ещё один: а есть ли вообще такая точка? И у науки нет на него однозначного ответа.

Физики ответили на вопрос о центре Вселенной
Фото: NASA is licensed under Public domain

Можно сказать, что у Вселенной нет центра, либо каждая её точка является центром. В самом деле — где бы ни находился наблюдатель, все галактики будут разлетаться в разные стороны от него.

Центром Вселенной можно считать точку вне пространства. Чтобы понять эту замудрёную формулировку, представьте себе воздушный шарик (это Вселенная) и муравья на его поверхности (это мы). Муравей никогда не сможет попасть в центр шарика, но он, тем не менее, есть. Если исходить из такой концепции, можно сказать, что центр Вселенной остался в прошлом — в точке сингулярности, из которой произошёл Большой взрыв.

Ещё больше фантазия может разгуляться, если рассуждать с точки зрения геометрии. В 2007 году вышла научная статья, где утверждалось, что у галактик есть слабо выраженное предпочтительное направление вращения. А раз происходит вращение, значит, у него есть ось. Её вроде бы обнаружили в 2005 году благодаря зонду WMAP и даже красиво нарекли "ось зла". Но потом эти данные были опровергнуты.

Есть гипотеза о вращающихся галактических нитях — гигантских структурах в сотни миллионов световых лет, но пока вопрос остаётся открытым.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
Пять советов по мотивации к тренировкам
Мини-чизкейк "Розовый бархат": сладкоежки не останутся равнодушными
Тонкости обрезки малины весной
Гинеколог Дементьева рассказала об основных возможных осложнениях после родов
Жительницу Приморья наказали за распространение фейков о нападении тигра
В Госдуме предложили отправлять автомобиль, перевозящий детей, на штрафстоянку за отсутствие детского кресла
Увеличение продолжительности лета грозит белым медведям исчезновением, предупредили биологи
"Известия": депутаты предложили штрафовать за раздачу просроченных продуктов
Приоритетные направления для туристов в Россию будут из Китая, Индии и других стран Азии
В Авдеевке украинские войска бросили свои позиции около карьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников