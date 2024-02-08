Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц
Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы
Шольц предрёк Украине серьёзную нехватку оружия и боеприпасов
The New York Times: военные ВСУ массово дезертируют из-за остановки помощи США
Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных
Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество
Дачникам на заметку: иловая земля
Боррель предупредил Украину о невозможности дать ей больше снарядов
Лимит на ввоз иностранной валюты в Россию предложено увеличить до 30 тыс. долларов
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать

Учёные добурили скважину под антарктическим ледником до глубины 3610 метров

Наука

Участники 69-й Российской антарктической экспедиции пробурили ещё 75 метров льда над подледниковым озером Восток, доведя глубину скважины до 3610 метров, сообщили в Институте географии РАН.

Учёные добурили скважину под антарктическим ледником до глубины 3610 метров
Фото: ИГ РАН

Бурение в суровых полярных условиях, да ещё на такую умопомрачительную глубину давалось нелегко, признался участник экспедиции, гляциолог ИГ РАН Иван Лаврентьев.

"В процессе бурения мы сталкивались с трудностями: сначала они возникли при бурении переходной от атмосферного к озёрному толщи льда, затем снаряд "прихватывало" на забое, что, скорее всего, связано с тем, что скважину сжимало из-за недокомпенсации давления. В итоге проблемы были решены путём настройки параметров бурения и добавлением заливочной жидкости в скважину", — поделился подробностями учёный.

Но цель оправдывала средства — исследователи ставили перед собой задачу достать неповреждённый керн с глубины свыше 3,5 тысячи метров, где древний (1,2 миллиона лет) атмосферный лёд переходит в озёрный, намёрзший на подошву ледника с поверхности озера Восток.

"Научный интерес вызывает зона перехода между разными типами льда. Этих образцов осталось немного, поэтому получение новых было очень важно для пополнения знаний об изменении изотопного и химического состава льда, его физических параметров и прочем", — объяснил Лаврентьев.

Образцы поверхностно изучили на месте: измерили электропроводность льда и содержание в нём пузырьков воздуха, описали кристаллы в шлифах на светостоле, а затем упаковали герметично в термоящики, пересыпав снегом. Сейчас они ждут отправки на судне "Академик Фёдоров" в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт для дальнейших исследований.

Подледниковое озеро Восток — пятый по объёму пресноводный водоём в мире. Гляциологам оно интересно тем, что десятки миллионов лет было изолировано от земной поверхности.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
The New York Times: военные ВСУ массово дезертируют из-за остановки помощи США
Шольц предрёк Украине серьёзную нехватку оружия и боеприпасов
Творог со сметаной, тахини и мёдом: самый быстрый и полезный завтрак из всех возможных
Фигуристка из РФ Туктамышева рассказала, что предпочла карьеру, а не замужество
Дачникам на заметку: иловая земля
Учёные добурили скважину под антарктическим ледником до глубины 3610 метров
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink
Боррель предупредил Украину о невозможности дать ей больше снарядов
Лимит на ввоз иностранной валюты в Россию предложено увеличить до 30 тыс. долларов
Психолог Кузина рассказала, что самая опасный тип личности это "тёмный эмпат"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников