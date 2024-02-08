Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать

Учёные добурили скважину под антарктическим ледником до глубины 3610 метров

Участники 69-й Российской антарктической экспедиции пробурили ещё 75 метров льда над подледниковым озером Восток, доведя глубину скважины до 3610 метров, сообщили в Институте географии РАН.

Фото: ИГ РАН

Бурение в суровых полярных условиях, да ещё на такую умопомрачительную глубину давалось нелегко, признался участник экспедиции, гляциолог ИГ РАН Иван Лаврентьев.

"В процессе бурения мы сталкивались с трудностями: сначала они возникли при бурении переходной от атмосферного к озёрному толщи льда, затем снаряд "прихватывало" на забое, что, скорее всего, связано с тем, что скважину сжимало из-за недокомпенсации давления. В итоге проблемы были решены путём настройки параметров бурения и добавлением заливочной жидкости в скважину", — поделился подробностями учёный.

Но цель оправдывала средства — исследователи ставили перед собой задачу достать неповреждённый керн с глубины свыше 3,5 тысячи метров, где древний (1,2 миллиона лет) атмосферный лёд переходит в озёрный, намёрзший на подошву ледника с поверхности озера Восток.

"Научный интерес вызывает зона перехода между разными типами льда. Этих образцов осталось немного, поэтому получение новых было очень важно для пополнения знаний об изменении изотопного и химического состава льда, его физических параметров и прочем", — объяснил Лаврентьев.

Образцы поверхностно изучили на месте: измерили электропроводность льда и содержание в нём пузырьков воздуха, описали кристаллы в шлифах на светостоле, а затем упаковали герметично в термоящики, пересыпав снегом. Сейчас они ждут отправки на судне "Академик Фёдоров" в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт для дальнейших исследований.

Подледниковое озеро Восток — пятый по объёму пресноводный водоём в мире. Гляциологам оно интересно тем, что десятки миллионов лет было изолировано от земной поверхности.