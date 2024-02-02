Нейросеть лучше сонника и психолога объясняет сны: инструкция для ChatGPT

Эксперт по искусственному интеллекту предложил нейросети для толкования снов

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Эксперт по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы Михаил Ларькин посоветовал использовать нейросеть для толкования сновидений. Он объяснил изданию Regions, как это правильно делать, на примере ChatGPT.

Фото: purefilmcreative.com by Детройтский институт искусств

Залог успеха в использовании нейросети — правильный промпт (запрос) для неё. Недаром в последнее время появилась даже профессия соответствующая — промпт-инженер (промтер) — человек, который общается с нейросетью.

Запрос ChatGPT на толкование сновидения может быть таким:

"Я хочу, чтобы ты выступил в роли толкователя снов. Я буду описывать свои сны, а ты будешь давать толкования, основываясь на символах и темах, присутствующих во сне. Не выражай своих личных мнений или предположений обо мне. Предоставляй только фактические толкования на основе предоставленной мной информации".

Далее вы максимально подробно описываете всё то, что увидели во сне.

По словам Ларькина, нейросеть неплохо справляется с этой задачей — на уровне хорошего психолога и уж точно лучше любого сонника из интернета.

"Ваш сон интересный и содержит несколько ключевых символов и тем", — ответила ему программа.

И всё растолковала, включая даже те моменты, которым сновидец не придал значения.