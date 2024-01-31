Что останется в рационе человечества, если оно переживёт ядерную зиму

После ядерной зимы человечеству придётся перейти на питание водорослями

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Если человечество сможет пережить ядерную зиму, ему придётся перейти на питание водорослями. К таким выводам пришла международная команда исследователей из Альянса защиты Земли в условиях стихийных бедствий, Университета штата Луизиана (США), Института морских наук Филиппинского университета (UP-MSI) и Кентерберийского университета.

Фото: FreeImages

Учёные попробовали смоделировать последствия рукотворного ледникового периода с точки зрения глобальной продовольственной безопасности. Своими выкладками они поделились на страницах Earth's Future.

Скорее всего, из сельскохозяйственных культур, пригодных в качестве источника продовольственного сырья, останутся только водоросли. Они довольно живучие, защищены от радиации толщей воды, быстро растут. При этом весьма питательны, а тщательное приготовление позволяет избавить их от излишков йода и токсинов. Уже сейчас жители прибрежных регионов во многих бедных странах только ими и спасаются от голода.

Исследователи рассчитали гипотетическое сельское хозяйство постапокалиптической цивилизации на примере морских красных водорослей Gracilaria tikvahiae. Их главное преимущество — способность к фотосинтезу при минимуме солнечного света.

"Потребность некоторых видов морских водорослей в свете для насыщения фотосинтеза может составлять всего 50-100 микромоль фотонов", — уточнил профессор Института морских наук в Филиппинском университете Дилиман Майкл Роледа.

По словам адъюнкт-профессора Кентерберийского университета в Великобритании Дэвида Денкенбергера, уже через девять месяцев с начала массового строительства ферм по разведению водорослей они могли бы удовлетворять 45% мирового спроса в продовольствии. Кроме того, их можно перерабатывать в топливо.

У водорослей есть один, но принципиальный недостаток, который сводит на нет все плюсы — из-за высокого содержания йода они не могут составлять более 15% рациона человека.

К тому же не факт, что водоросли выживут после ядерной зимы — некоторые учёные предполагают, что океаны так сильно промёрзнут, что и их экосистема будет полностью уничтожена.

В любом случае, если люди и выживут после обмена ядерными ударами, то не в России и не в США, прогнозируют новозеландские профессора Ник Уилсон и Мэтт Бойд.