Россия и США не выживут: названы страны, которые спасутся от ядерной зимы

Ученые назвали список стран, которые смогут пережить ядерную зиму

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор Ник Уилсон и Мэтт Бойд провели исследование, определив, что в случае ядерного конфликта на Северном полушарии выжить смогут лишь жители пяти островных стран.

Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Список у ученых получился следующий:

Новая Зеландия;

Австралия;

Вануату;

Соломоновы острова;

Исландия.

Они проанализировали экономику 38 островных государств, учитывая возможные последствия ядерной зимы для сельского хозяйства и калорийность продуктов питания, выращиваемых на этих островах.

Исследователи указывают, что некоторые из этих стран смогут обеспечить продовольственную безопасность благодаря способности продолжать производство продуктов питания даже в условиях ядерной зимы. Однако многие из 38 стран не смогут справиться с крахом промышленности и социальной структуры, что приведет к нестабильности их экономики, сообщает "Вокруг Света".

Хотя страны, перечисленные в исследовании, могут быть более устойчивыми, они также столкнутся с проблемами, такими как зависимость от импорта топлива и отсутствие производства запчастей для сельхозтехники. Мэтт Бойд подчеркивает необходимость разработки стратегии действий на случай ядерной зимы, отмечая это как важную задачу для правительства.