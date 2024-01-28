Россия и США не выживут: названы страны, которые спасутся от ядерной зимы

Профессор Ник Уилсон и Мэтт Бойд провели исследование, определив, что в случае ядерного конфликта на Северном полушарии выжить смогут лишь жители пяти островных стран.
Список у ученых получился следующий:
Они проанализировали экономику 38 островных государств, учитывая возможные последствия ядерной зимы для сельского хозяйства и калорийность продуктов питания, выращиваемых на этих островах.
Исследователи указывают, что некоторые из этих стран смогут обеспечить продовольственную безопасность благодаря способности продолжать производство продуктов питания даже в условиях ядерной зимы. Однако многие из 38 стран не смогут справиться с крахом промышленности и социальной структуры, что приведет к нестабильности их экономики, сообщает "Вокруг Света".
Хотя страны, перечисленные в исследовании, могут быть более устойчивыми, они также столкнутся с проблемами, такими как зависимость от импорта топлива и отсутствие производства запчастей для сельхозтехники. Мэтт Бойд подчеркивает необходимость разработки стратегии действий на случай ядерной зимы, отмечая это как важную задачу для правительства.
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