Могут ли физики устроить конец света

Опровергнуто наблюдение распада ложного вакуума

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

СМИ заполонили тревожные сообщения: мол, физики устроили распад ложного вакуума — явление, способное уничтожить Вселенную. Naked Science разъясняет, что на самом деле произошло.

Фото: Pxfuel

Поводом к этим новостям послужила публикация итальянских исследователей в Nature Physics — они смоделировали ложный вакуум в ферромагнитной сверхтекучей жидкости.

Теоретически (хотя не все учёные с этим согласны) распад ложного вакуума должен привести к мгновенному исчезновению барионной материи — то есть концу света. Авторы работы, к слову, этого и не скрывают.

"В физике частиц распад вакуума в случае бозона Хиггса изменил бы законы физики, породив то, что называют "последней экологической катастрофой", — объясняет теоретик Ян Мосс.

Но если это и возможно, то очень не скоро — по расчётам, не ранее чем через 1058 (десять миллиардов триллионов триллионов триллионов триллионов) лет. А самое главное, событие уничтожило бы вообще всё, включая наблюдателей — то есть рассказать о нём было бы попросту некому.

Итальянские физики ничуть не ошиблись, их просто неправильно поняли. Они наблюдали не распад вакуума, а всего лишь переход из состояния с одной минимальной энергией в состояние с чуть более низкой минимально возможной энергией.

По словам Тома Биллама, одного из участников эксперимента, они хотели понять, какие квантовые процессы происходили в ранней Вселенной. "Крайне интересная область исследования в настоящий момент", — признался он.