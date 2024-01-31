Ключ к долголетию: почему высокий уровень образования снижает риск преждевременной смерти

The Lancet: Ученые объяснили, как образование продлевает жизнь

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Высокий уровень образования прямо связан с уменьшением риска преждевременной смерти, как отмечают норвежские исследователи в своей новой работе. Согласно данным журнала The Lancet, каждый год обучения уменьшает вероятность смерти на 2%.

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Например, четыре года начальной школы снижают этот риск на 8% по сравнению с неграмотными людьми, а общее образование, включая среднюю школу и высшее образование, приносит бонус в 30-34%.

Этот эффект объясняется тем, что хорошее образование открывает доступ к интересной и высокооплачиваемой работе, что в свою очередь обеспечивает удовлетворение и возможность качественного медицинского обслуживания. Образованные люди могут себе позволить здоровый образ жизни, включая активные занятия спортом и отказ от вредных привычек.

Даже питание становится зависимым от дохода и уровня образования. Ученые пришли к своим выводам после анализа данных из 59 стран, собранных в более чем 600 предыдущих исследованиях.

Они сравнивают отсутствие образования с негативными воздействиями, такими как курение 10 сигарет в день в течение 10 лет или потребление пяти и более порций алкоголя ежедневно.

Выигрыш от образования ощущается не только молодыми людьми, но и теми, кто в возрасте 50-70 лет. Обучение оказывает омолаживающий и оздоровительный эффект на любом этапе жизни. Это правило действует в различных социальных средах и в странах с разным уровнем экономического развития.