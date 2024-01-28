Белая смерть: к этим последствиям может привести переедание соли

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Ученые назвали негативное влияние соли на организм человека

1:23
Наука

Исследования, проведенные специалистами из Университета Хасселта в Бельгии и Центра Макса Дельбра в Германии, выявили, что повышенное употребление соли в пище оказывает негативное воздействие на иммунную систему человека.

Ученые назвали негативное влияние соли на организм человека
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Это приводит к дисбалансу в работе ключевых регулирующих Т-клеток, аналогичному дисфункции, характерной для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как рассеянный склероз.

Исследователи также обнаружили, что избыточное потребление соли нарушает обмен веществ и энергетический баланс в иммунных клетках, таких как моноциты и макрофаги, а также препятствует нормальной функции митохондрий, основных энергетических станций клеток.

Эти изменения ведут к нарушениям функции регуляторных Т-клеток, которые играют ключевую роль в поддержании баланса иммунной системы. Избыточное употребление соли, в соответствии с результатами исследования, представляет собой фактор риска для развития аутоиммунных заболеваний, сообщает The Health Site.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что безопасное потребление соли не должно превышать 5 граммов в день. Однако статистика показывает, что большинство людей потребляют гораздо больше этой нормы, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и аутоиммунные заболевания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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