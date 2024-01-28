Английский зоопарк решил перевоспитать сквернословящих попугаев

В 2020 году Парк дикой природы Линкольншира на востоке Англии попал в новости, когда был вынужден изолировать пятерых попугаев, материвших посетителей на чём свет стоит. Но с тех пор площадной брани научились ещё три птицы, и стало ясно, что эта мера не сработала.
Генеральный директор зоопарка Стив Николс сообщил, что принял решение вернуть попугаев-матерщинников в общую клетку.
"Попугаи — стадные существа. Им нужно быть с другими попугаями. Чем больше стая, тем они счастливее. Даже если они ругаются, благополучие птиц должно быть на первом месте", — объяснил он.
Николс выразил надежду, что пернатые грубияны научатся от собратьев социально приемлемой лексике. Он признал, однако, что идёт на риск — ведь результат может выйти диаметрально противоположным.
"В конечном итоге у нас может оказаться 100 ругающихся попугаев. Только время покажет", — заметил директор.
А пока что он рассчитывает, что остальные попугаи заглушат своим гомоном мат не выбирающих выражений птиц, а на клетке повесили предупреждение об отказе от ответственности: мол, здесь вас могут оскорбить.
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