Apple следили за пользователями через уведомления

BleepingComputer: приложения Apple следили за пользователями через уведомления

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Создатели приложений для iPhone нашли новый способ собирать данные пользователей. Информацию приводит издание BleepingComputer.

Фото: ibtimes.com

Исследователь под никнеймом Mysk обнаружил, что в приложениях Apple присутствует возможность шпионажа через уведомления. Отмечается, что разработчики могут настроить программу так, чтоб она перехватывала данные о девайсе в фоновом режиме.

В Mysk сообщили о том, что многие приложения собирают информацию о времени безотказной работы системы, локальных данных.

"Наши тесты показывают, что эта практика встречается чаще, чем мы ожидали", — заявил специалист.

Ранее сообщалось о том, что Apple улучшит безопасность смартфонов iPhone, чтобы предотвратить кражи, используя данные о типичных маршрутах пользователей. Обновленная система безопасности будет внедрена в одно из будущих обновлений операционной системы iOS.