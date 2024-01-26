Apple следили за пользователями через уведомления

Создатели приложений для iPhone нашли новый способ собирать данные пользователей. Информацию приводит издание BleepingComputer.
Исследователь под никнеймом Mysk обнаружил, что в приложениях Apple присутствует возможность шпионажа через уведомления. Отмечается, что разработчики могут настроить программу так, чтоб она перехватывала данные о девайсе в фоновом режиме.
В Mysk сообщили о том, что многие приложения собирают информацию о времени безотказной работы системы, локальных данных.
"Наши тесты показывают, что эта практика встречается чаще, чем мы ожидали", — заявил специалист.
Ранее сообщалось о том, что Apple улучшит безопасность смартфонов iPhone, чтобы предотвратить кражи, используя данные о типичных маршрутах пользователей. Обновленная система безопасности будет внедрена в одно из будущих обновлений операционной системы iOS.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.