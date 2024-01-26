Решение принято: у России будет свой спутниковый интернет

Совфед поручил начать работу по созданию российского спутникового интернета

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Совет Федерации поручил подготовить предложения по запуску спутников для обеспечения доступа в интернет на территории России и за её пределами, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Фото: Freepik

Документ подготовлен Советом по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента.

"Рекомендовать Роскосмосу, Минпромторгу России, Минфину России и Минцифры России подготовить предложения по восполнению и развитию российской низкоорбитальной спутниковой группировки, способной обеспечить качественный доступ в сеть Интернет, в том числе за пределами Российской Федерации", — говорится в нём.

Этим же распоряжением и этим же ведомствам поручена подготовка предложений по обновлению группировки спутников связи и вещания на геостационарной орбите.

Российский аналог систем Starlink Илона Маска и британской OneWeb — программа "Сфера". Она пока на стадии проектирования, хотя один демонстрационный аппарат уже выведен на орбиту. Для полного развёртывания нужно запустить порядка 600 спутников.