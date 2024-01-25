На сколько процентов вузовский диплом может быть написан нейросетью

До 40% от объёма дипломной работы может быть сгенерировано нейросетью. Такое решение принято руководством Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске.
Студенты давно уже в хвост и в гриву используют ИИ при написании работ, призналась проректор вуза по образовательной деятельности Людмила Морозова. Пришла пора подвергнуть этот момент официальному регулированию.
По подсчётам специалистов, нейросеть может написать до 40% выпускной квалификационной работы без ущерба для её оригинальности. Экспериментальную часть студенту всё равно придётся выполнять самостоятельно.
Впрочем, с накоплением опыта процент может быть пересмотрен, заметила Морозова. Кроме того, если автор работы недотянул до пороговой величины, его могут допустить к защите, задав уточняющие вопросы — такие прецеденты были.
"Основная задача защиты — убедить комиссию, что ты понимаешь то, о чём ты написал, свободно ориентируешься в теме, — объяснила проректор. — И у нас в университете есть случаи, когда студент, не набравший нужный процент оригинальности, блестяще защищался".
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