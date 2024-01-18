Ваша слюна может стать индикатором для обращения к психологу

Ученые обнаружили связь между составом слюны и депрессивными мыслями

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Микробиологи из Университета Флориды провели исследование, выявившее значительные различия в бактериальном составе слюны у студентов, признавшихся в мыслях о суициде.

Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

Обнаружено, что у таких людей слюна содержит меньше полезных бактерий, ответственных за здоровье мозга, и больше болезнетворных. Эти результаты могут стать основой для разработки системы предупреждения и новых методов лечения депрессивных состояний.

Исследование, впервые рассматривающее связь между составом слюны и суицидальными мыслями, включало 489 студентов в возрасте 21-25 лет. Участники заполнили анкету, включающую вопросы о суицидальных мыслях. Анализ слюны выявил повышенный уровень бактерий, вызывающих воспаления, и сниженный уровень бактерий, поддерживающих здоровье мозга, сообщает Scientific Reports.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут предсказывать суицидальный риск на основе микробиома и слюны, а также разработают методы лечения для групп риска. Студенты, участвующие в исследовании, выразили интерес помочь людям с проблемами депрессии и темными мыслями. Сбор данных продолжается.