Bloomberg: Бывшие топ-менеджеры Apple создадут альтернативу iPhone с поддержкой ИИ

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Топ-менеджеры Apple, сообщает India Today, собираются создать конкурента iPhone.

Фото: techspot. com

В статье Bloomberg говорится о том, что один из создателей iPhone Тан Тан покинул Apple, чтобы занять должность в компании LoveFrom. Тан собирается заниматься разработкой дизайна нового устройства, а также поддерживать компанию-создателя ChatGPT OpenAI. Так, команда LoveFrom собирается разрабатывать новый смартфон.

Айв ранее занимался созданием iPhone, Mac, iPad и других устройств. В связи с этим OpenAI имеет цель создать первый девайс. Бывшие сотрудники Apple разработают смартфон, который будет иметь поддержку ИИ.

Ранее сообщалось о том, что iPhone автоматически списывает средства с российских пользователей за каждую перезагрузку устройства. Причина заключается в том, что приложения FaceTime и iMessage после каждого перезапуска отправляют техническое SMS на британский номер, необходимое для авторизации телефона на серверах Apple.