Ученые развеяли миф об артрите из-за хруста пальцами

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Хруст суставами, даже при регулярном повторении, не связан с риском развития артрита. Этот звук происходит за счет образования и лопанья пузырьков воздуха в синовиальной жидкости, которая заполняет полости суставов и выполняет роль смазки. Синовиальная жидкость содержит большое количество растворенного диоксида углерода.

Фото: Openverse by Mark Ramsay is licensed under CC BY-ND 2.0

В момент резкого движения суставов образуются пузырьки газа, что аналогично физическому процессу кавитации. Характерный звук хруста возникает именно в тот момент, когда образуется множество таких пузырьков. Однако уже через 0,01 секунды большая часть пузырьков беззвучно исчезает, а остальные растворяются в жидкости в течение примерно 15 минут, сообщает MyDiscoveries.

Медицинские исследования, проведенные специально для опровержения мифа о связи хруста суставами и артрита, подтверждают, что эти действия не оказывают негативного воздействия на состояние суставов. Профессор Дональд Унгер, проводивший личное исследование, ежедневно хрустящий суставами на одной руке в течение 50 лет, также не выявил негативных последствий для своего здоровья. Его опыт подкреплен Шнобелевской премией, полученной за вклад в развенчание мифов в области медицины.