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Зеленая радиация: миф или реальность?

1:22
Наука

В начале 20-го века радиоактивный металл радий играл ключевую роль в формировании стереотипа о цвете радиоактивности.

Зеленая радиация: миф или реальность?
Фото: Openverse by tico_24 is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на то, что многие ассоциируют радиацию с зелёным свечением, в реальности радиоактивные вещества не излучают свет сами по себе. Эффект свечения, или радиолюминесценция, возникает при взаимодействии частиц с окружающими материалами, приводя к разнообразной цветовой палитре, включая жёлтый, голубой и желтоватый.

Предрассудок о зелёном цвете связан, вероятно, с использованием радия для создания светящихся красок. В прошлом люди активно применяли радиоактивные вещества, включая радий, в производстве бытовых товаров, так как тогда не осознавали опасность радиации. Радий использовался для изготовления светящихся красок, обеспечивая зелёную радиолюминесценцию. Это находило применение в часах, индикаторах и даже в дизайне, сообщает MyDiscoveries.

С развитием научного понимания опасности радиации, общество отказалось от радиевых изделий. Однако связь между зелёным свечением и радиацией осталась в коллективном сознании, став символом периода, когда безопасность использования радиоактивных веществ не была осознана.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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