Российские специалисты создали программу для обнаружения творческого потенциала

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Ярославского государственного университета разработали программу для исследования творческого потенциала человека. Проект фокусировался на головоломке «девять точек» с целью раскрытия феномена и развития психологической науки в области принятия нестандартных решений.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Программа, имеющая точку отсчета в головоломке «девять точек», обладает гибкостью изменения стандартной конфигурации, включая выбор расположения точек и запоминание траекторий каждой попытки проведения линий. Работа осуществляется как в режиме онлайн, так и в "живом" формате, сообщает ТАСС.

Новый алгоритм программы позволяет проводить серии экспериментов для объективной оценки творческого потенциала индивида. Программа также предоставляет возможность обучения креативному подходу к решению задач и включает в себя разработку нейросетей, способных автономно искать творческие решения.

Значимость математической головоломки «девять точек» заключается в основной задаче: соединить заданные точки прямыми линиями, не отрывая руки. Девять точек равномерно распределены по три в трех рядах.

Основной сложностью становятся воображаемые границы между рядами. Подсознательно людям кажется, что нельзя пересекать эти границы, хотя условия задачи таких ограничений не устанавливают.