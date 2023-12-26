Специалисты из Ярославского государственного университета разработали программу для исследования творческого потенциала человека. Проект фокусировался на головоломке «девять точек» с целью раскрытия феномена и развития психологической науки в области принятия нестандартных решений.
Программа, имеющая точку отсчета в головоломке «девять точек», обладает гибкостью изменения стандартной конфигурации, включая выбор расположения точек и запоминание траекторий каждой попытки проведения линий. Работа осуществляется как в режиме онлайн, так и в "живом" формате, сообщает ТАСС.
Новый алгоритм программы позволяет проводить серии экспериментов для объективной оценки творческого потенциала индивида. Программа также предоставляет возможность обучения креативному подходу к решению задач и включает в себя разработку нейросетей, способных автономно искать творческие решения.
Значимость математической головоломки «девять точек» заключается в основной задаче: соединить заданные точки прямыми линиями, не отрывая руки. Девять точек равномерно распределены по три в трех рядах.
Основной сложностью становятся воображаемые границы между рядами. Подсознательно людям кажется, что нельзя пересекать эти границы, хотя условия задачи таких ограничений не устанавливают.
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