Ученые обнаружили колчаны скифов из человеческой кожи на юге Украины

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, подтверждает, что древние скифы, жившие примерно 2400 лет назад, использовали человеческую кожу при изготовлении колчанов для стрел.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые проанализировали 45 образцов кожи, обнаруженных в 14 курганах на юге Украины, которые были раскопаны в течение последних нескольких десятилетий.

Химический анализ белков в составе покрытия колчанов выявил, что два из них содержат частично человеческую кожу. Кроме того, для изготовления колчанов использовались также кожа различных животных, включая овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей.

Колчаны были обнаружены в могилах аристократов, свидетельствуя о том, что эта практика была распространена среди высших слоев общества скифов.

Исследование также подтвердило утверждения древнегреческого историка Геродота, который описывал, что скифы использовали кожу людей для создания одежды и колчанов, а также украшали своих лошадей частями тел поверженных врагов.