Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России
Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит
Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета
Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством
Кошка валяется и не желает двигаться, как быть?

Ученые обнаружили колчаны скифов из человеческой кожи на юге Украины

1:10
Наука

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, подтверждает, что древние скифы, жившие примерно 2400 лет назад, использовали человеческую кожу при изготовлении колчанов для стрел.

Ученые обнаружили колчаны скифов из человеческой кожи на юге Украины
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые проанализировали 45 образцов кожи, обнаруженных в 14 курганах на юге Украины, которые были раскопаны в течение последних нескольких десятилетий.

Химический анализ белков в составе покрытия колчанов выявил, что два из них содержат частично человеческую кожу. Кроме того, для изготовления колчанов использовались также кожа различных животных, включая овец, коз, крупного рогатого скота и лошадей.

Колчаны были обнаружены в могилах аристократов, свидетельствуя о том, что эта практика была распространена среди высших слоев общества скифов.

Исследование также подтвердило утверждения древнегреческого историка Геродота, который описывал, что скифы использовали кожу людей для создания одежды и колчанов, а также украшали своих лошадей частями тел поверженных врагов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Всех участников "голого шабаша" выгнать с экранов!
Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
В ГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные номера
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Последние материалы
Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России
Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит
Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета
Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины
Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством
Кошка валяется и не желает двигаться, как быть?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников