Зюганов показал, как, по мнению нейросети, могла бы выглядеть России при коммунистах

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов поделился в своём Telegram-канале картинкой, которую создала по его запросу нейросеть.

Фото: Telegram Геннадия Зюганова

Политик рассказал, что попросил нейросеть сгенерировать изображение России, если бы у власти в стране находились коммунисты.

Зюганов уточнил, что пришедшие к власти коммунисты построили бы в РФ города с развитыми технологиями, в которых жили бы счастливые граждане.

"Спешу поделиться с вами сгенерированным нейросетью изображением того, как бы выглядела Россия при коммунистах. Убеждён, что высокотехнологичные города будущего со счастливым населением — это наша реальность", — подписал свой пост Зюганов.

Именно так, по мнению главы партии, выглядела бы страна, в которой был бы построен социализм.

На изображении, которым поделился Зюганов, можно увидеть высокоразвитый город будущего, напоминающий Москва-сити, только украшенный советской символикой в большом количестве: красными флагами с серпами и молотом, памятником Ленину и других вождей социализма.