Ученые Финляндии раскрыли тайну известной пещеры Церковь Дьявола

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Финские ученые раскрыли тайну пещеры Пирункиркко, известной как Церковь Дьявола и расположенной в национальном парке Коли.

Фото: openverse eurekalert by J.C. Vera Rodríguez is licensed under CC-BY 4.0

Эта загадочная пещера привлекает внимание своим удивительным воздействием, способным вызвать у людей ощущение контакта с духовным миром и даже "разговора с Дьяволом". В соответствии с финской фольклорной традицией, Пирункиркко служила местом, где мудрецы собирались, чтобы пересечь границу обыденного мира.

Недавние исследования выявили, что уникальное свойство пещеры связано с резонансом гладких, параллельных стен, возникающим при звуках с частотой 231 Гц, что порождает эффект стоячей волны. Этот эффект происходит, когда первоначальный звук и его отражение взаимодействуют, вызывая усиление звука, который продолжается около секунды после прекращения звукового сигнала. Хотя такой феномен довольно распространен в природных образованиях, встречается он редко в естественных пещерах, сообщает involta.media.

В ходе исследования ученые произвели записи шаманских ритуалов в Церкви Дьявола. Оказалось, что инструменты шаманов часто издавали звуки с частотой 231 Гц, которые, взаимодействуя со стенами пещеры, создавали ощущение "потустороннего присутствия". Это объясняет, почему посетители пещеры ощущают контакт с духовным миром и воспринимают, будто общаются с Дьяволом.

Раскрытие этой тайны позволяет глубже понять природные процессы, происходящие в пещерах, и объясняет мистическую атмосферу в Пирункиркко. Кроме того, открываются новые перспективы для исследования воздействия звуковых волн на человеческое восприятие и психологическое состояние.