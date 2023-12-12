Российские учёные нашли связь свойств горькуши с поднятием иммунитета

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из СибГМУ и НИИ фармакологии им. Е.Д. Гольдберга совместно с международной научной группой обнаружили иммунотропные свойства растения горькуша, которое растёт в Сибири и на Дальнем Востоке. Подробности исследования опубликованы в журнале Molecules.

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Учёные считают, что полисахариды, содержащиеся в водных экстрактах растения, благотворно влияют на иммунную систему и стимулируют активность иммунокомпетентных клеток лабораторных животных. Важно отметить, что данные вещества не содержат пирогенных примесей и не оказывают цитотоксического эффекта на макрофаги, что делает их практически безвредными для человеческого организма.

Профессор, руководитель стратегического проекта "Таргетная тераностика" при СибГМУ Михаил Белоусов отмечает, что полисахаридные фракции, выделенные из горькуши, усиливают работу антигенпрезентирующих клеток, подавляют активность аргиназы - металлоферментного вещества, но в то же время стимулируют синтез важных цитокинов, отвечающих за эффективный иммунный ответ организма.



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