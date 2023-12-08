Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Тихомирова не нашла связи сладкой пищи с пользой для мозга
JAMA Oncology: препараты от диабета снизили риск колоректального рака
Певица и композитор Вика Цыганова не будет смотреть новогодний "Голубой огонёк"
Киркоров показал новогодний декор своего дома в китайском стиле
Учёные открыли новый эффект лекарств от диабета
Любимой автомобильной маркой архангельских чиновников оказалась Toyota
Садальский раскритиковал Эрнста: "Уверен, получится как с Чубайсом!"
3 минуту на варку гречки утром
МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Ученые определили местоположение внеземного ударного кратера Болавен

2:19
Наука

Многоинституциональная группа ученых-геологов, геологов и минералогов обнаружила место, которое, по их мнению, представляет собой след от кратера, образовавшегося в результате столкновения с космическим телом в районе Болавена. В своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, группа рассказывает о многолетнем изучении тектитов и других аномалий, предположительно связанных с воздействием космического тела Болавен на юге Лаоса.

Ученые определили местоположение внеземного ударного кратера Болавен
Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Предыдущие исследования указывают, что примерно 800 000 лет назад крупный метеорит упал на территорию, которая сегодня является частью плато Болавен на юге Лаоса. Считается, что этот удар был последним значительным столкновением астероида с Землей. Также полагают, что в момент удара большое количество материала было разбросано по южной части Лаоса и восточной Таиланду.

Однако точное местоположение удара так и не было установлено: исследователи предполагают, что кратер мог быть скрыт под слоем деревьев или почвы. В рамках нового исследования группа ученых попыталась определить место удара, используя характеристики тектитов.

Исследователи начали с анализа предыдущих результатов исследований столкновения или кратера. Они пришли к выводу, что кратер не был обнаружен, возможно, из-за его заполнения лавой. С 2015 по 2023 год группа проводила полевые исследования, собирая тектиты, предположительно образовавшиеся в результате удара Болавена, и отмечая их местоположение на картах. Они обнаружили как небольшие образцы, помещающиеся в руке, так и крупные залежи толщиной до 9 метров.

Карты показали радиальную структуру выбросов, сходящихся вокруг одного плато — это, по их мнению, явное указание на место столкновения астероида с Землей. Для подтверждения своих результатов требуются дополнительные исследования, вероятно, непосредственно на предполагаемом месте удара или в его близи, но ученые группы уверены, что они нашли его, описывая свои результаты как "почти окончательные".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
"Он не поет, а орет": исполнитель песни "На заре" Журавлев раскритиковал Шамана
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Последние материалы
Певица и композитор Вика Цыганова не будет смотреть новогодний "Голубой огонёк"
Киркоров показал новогодний декор своего дома в китайском стиле
Учёные открыли новый эффект лекарств от диабета
Любимой автомобильной маркой архангельских чиновников оказалась Toyota
Серые глаза: тайны, редкость и особенности цвета
Садальский раскритиковал Эрнста: "Уверен, получится как с Чубайсом!"
3 минуту на варку гречки утром
Андрогинность и курение: что считалось привлекательным в девушке 50 лет назад
МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Sohu: Макрон поплатился за пренебрежение к России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников