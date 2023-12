Ученые определили местоположение внеземного ударного кратера Болавен

Многоинституциональная группа ученых-геологов, геологов и минералогов обнаружила место, которое, по их мнению, представляет собой след от кратера, образовавшегося в результате столкновения с космическим телом в районе Болавена. В своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, группа рассказывает о многолетнем изучении тектитов и других аномалий, предположительно связанных с воздействием космического тела Болавен на юге Лаоса.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Предыдущие исследования указывают, что примерно 800 000 лет назад крупный метеорит упал на территорию, которая сегодня является частью плато Болавен на юге Лаоса. Считается, что этот удар был последним значительным столкновением астероида с Землей. Также полагают, что в момент удара большое количество материала было разбросано по южной части Лаоса и восточной Таиланду.

Однако точное местоположение удара так и не было установлено: исследователи предполагают, что кратер мог быть скрыт под слоем деревьев или почвы. В рамках нового исследования группа ученых попыталась определить место удара, используя характеристики тектитов.

Исследователи начали с анализа предыдущих результатов исследований столкновения или кратера. Они пришли к выводу, что кратер не был обнаружен, возможно, из-за его заполнения лавой. С 2015 по 2023 год группа проводила полевые исследования, собирая тектиты, предположительно образовавшиеся в результате удара Болавена, и отмечая их местоположение на картах. Они обнаружили как небольшие образцы, помещающиеся в руке, так и крупные залежи толщиной до 9 метров.

Карты показали радиальную структуру выбросов, сходящихся вокруг одного плато — это, по их мнению, явное указание на место столкновения астероида с Землей. Для подтверждения своих результатов требуются дополнительные исследования, вероятно, непосредственно на предполагаемом месте удара или в его близи, но ученые группы уверены, что они нашли его, описывая свои результаты как "почти окончательные".