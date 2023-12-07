Ученые обнаружили межгалактический поток звезд, в 10 раз длиннее Млечного Пути

Астрономы случайно обнаружили первый известный межгалактический след звезд. Гигантский "звездный поток", примерно в 10 раз длиннее Млечного Пути, указывает на то, что может существовать больше подобных структур в глубоком космосе, согласно новому исследованию.

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Звездные потоки представляют собой удлиненные нити гравитационно переплетенных звезд, возможно, оторванных от своих родительских галактик или туманностей под воздействием гравитационного притяжения других близлежащих галактик. Ученые представили десятки этих потоков внутри галактик, включая Млечный Путь. Однако до сих пор не было обнаружено ничего подобного в межгалактическом пространстве, то есть в пространстве между галактиками.

В исследовании, опубликованном 30 ноября в журнале Astronomy & Astrophysicals, ученые определили и впервые на карте отметили межгалактический звездный поток, проходящий через скопление Комы, также известное как Abell 1656. Группа включает более 1000 мелких звездных галактик и находится на расстоянии около 321 миллиона световых лет от Земли. Эту уникальную структуру исследователи назвали Гигантским потоком Комы — самым большим звездным потоком, когда-либо обнаруженным.

"Этот гигантский поток пересек наш путь по совпадению", — отметил ведущий автор исследования Хавьер Роман, астрофизик из Института астрофизики Канарских островов.

Изначально команда изучала гало рассеянных звезд вокруг скопления Комы, пытаясь измерить темную материю, окружающую группу галактик, когда они наткнулись на звездный след.

Соавтор исследования Р. Майкл Рич, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сделал первые наблюдения Гигантского потока Комы с помощью своего личного телескопа. Затем команда обратилась к более мощному телескопу Уильяма Гершеля, расположенному на Ла-Пальме на Канарских островах в Испании, чтобы более детально изучить поток.

Исследователи были удивлены обнаружить звездный поток внутри скопления галактик.

"Эта структура представляет собой "довольно хрупкую структуру в враждебной среде взаимно притягивающихся и отталкивающихся галактик. Обычно можно было бы ожидать, что нечто подобное будет разорвано на части более массивными галактиками" — считает соавтор исследования Рейнье Пелетье, астроном из Университета Гронингена в Нидерландах.

Команда не уверена, как звездный поток сохранился и стал таким большим, но одним из объяснений может быть темная материя, которую они изначально искали. Хотя эта загадочная сущность составляет большую часть материи во Вселенной, она фактически невидима и может быть обнаружена только благодаря ее гравитационному взаимодействию с видимой материей. Возможно, предположила команда, что темная материя, скрывающаяся внутри группы галактик, помогла растянуть звездный поток до его нынешней формы.

Исследователи планируют более подробно изучить поток с использованием более мощных телескопов, чтобы раскрыть больше тайн этой загадочной структуры и ее происхождения. Они также надеются проанализировать отдельные звезды в потоке, чтобы выяснить, насколько они уникальны.

Открытие Гигантского Комового Потока также открывает новые перспективы для поиска других межгалактических звездных потоков. Исследователи считают, что таких потоков может быть гораздо больше, и надеются, что все более совершенные телескопы, в сочетании с их открытиями, помогут другим астрономам обнаружить еще больше подобных звездных потоков.