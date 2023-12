Астрономы случайно обнаружили первый известный межгалактический след звезд. Гигантский "звездный поток", примерно в 10 раз длиннее Млечного Пути, указывает на то, что может существовать больше подобных структур в глубоком космосе, согласно новому исследованию.

Фото: openverse by rawpixel is licensed under CC BY