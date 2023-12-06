Астрофизики выдвинули гипотезу: Млечный Путь находится на краю огромной пустоты

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых предложила гипотезу о том, что Млечный Путь является граничной частью "супервойда" — огромной области в Местной Вселенной, где содержится аномально мало вещества. По мнению экспертов, данное предположение может помочь разрешить одну из ключевых задач современной космологии — объяснить различия в значениях постоянной Хаббла на разных этапах эволюции Вселенной.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно информации от Университета Сент-Эндрю в Шотландии, гипотеза утверждает, что скорость расширения Вселенной может быть выше, чем предполагает обычная теория относительности. Однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования и эксперименты.

Постоянная Хаббла играет важную роль в космологии, определяя темп расширения Вселенной и её возраст. Её значение уменьшается со временем, что означает, что Вселенная сейчас расширяется медленнее, чем ранее. Однако фактическое значение этой постоянной в нашем регионе не соответствует расчетам с момента Большого взрыва, что создает разницу в 7-8 км/с/Мп, ставшую загадкой для космологии.

Недавно появилась идея, что Млечный Путь расположен на краю огромной пустоты размером около 60 Мп (примерно 200 млн световых лет). Согласно гипотезе, тёмное вещество формировало галактики в виде сети из филаментов и узлов, объединенных в скопления и сверхскопления. Пространство между этими структурами представляет собой пустые области или войды. Пустота, в которой находится наша галактика, является частью "супервойда" размером 600 Мп.

В этом "супервойде" вещество сосредоточено вдоль границ "пузыря из ничего", что может объяснить некоторые несоответствия. Согласно структурным особенностям этой области, темп расширения Вселенной в нашем регионе может быть выше, чем показывают измерения реликтового излучения.

Однако данное предположение противоречит общей теории относительности Эйнштейна. В связи с этим ученые применили Модифицированную ньютоновскую динамику (MOND). Компьютерная модель показала, что согласовать данные можно, при условии, что "супервойд" существует (и мы находимся в нем) и что некоторые принципы общей теории относительности требуется модифицировать.

Ученые надеются, что не потребуется радикально изменять теорию относительности Эйнштейна, но возможно удастся гармонизировать различные теории, включая сочетание квантовой физики с традиционной.