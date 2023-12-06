Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай пригрозил Британии жёстким ответом на новые санкции против РФ
Ученые нашли метод снижения риска развития рака груди на 55%
В Подмосковье обнаружили тело Ильи Кивы
Журналист Карлсон заявил, что в истреблении целого поколения украинцев виноваты США
Путин: отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
Прокуратура Башкирии раскрыла систему преступлений в высших эшелонах власти и бизнесе
Режиссёр Сокуров сравнил россиян и украинцев: "Мы не братья"
Трехлетняя малышка получила ожог в детском саду от моющего средства
Скандал в кафе Риги: владелец выгнал клиентку за запрос обслуживания на русском языке

Астрофизики выдвинули гипотезу: Млечный Путь находится на краю огромной пустоты

2:45
Наука

Группа ученых предложила гипотезу о том, что Млечный Путь является граничной частью "супервойда" — огромной области в Местной Вселенной, где содержится аномально мало вещества. По мнению экспертов, данное предположение может помочь разрешить одну из ключевых задач современной космологии — объяснить различия в значениях постоянной Хаббла на разных этапах эволюции Вселенной.

Астрофизики выдвинули гипотезу: Млечный Путь находится на краю огромной пустоты
Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Согласно информации от Университета Сент-Эндрю в Шотландии, гипотеза утверждает, что скорость расширения Вселенной может быть выше, чем предполагает обычная теория относительности. Однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования и эксперименты.

Постоянная Хаббла играет важную роль в космологии, определяя темп расширения Вселенной и её возраст. Её значение уменьшается со временем, что означает, что Вселенная сейчас расширяется медленнее, чем ранее. Однако фактическое значение этой постоянной в нашем регионе не соответствует расчетам с момента Большого взрыва, что создает разницу в 7-8 км/с/Мп, ставшую загадкой для космологии.

Недавно появилась идея, что Млечный Путь расположен на краю огромной пустоты размером около 60 Мп (примерно 200 млн световых лет). Согласно гипотезе, тёмное вещество формировало галактики в виде сети из филаментов и узлов, объединенных в скопления и сверхскопления. Пространство между этими структурами представляет собой пустые области или войды. Пустота, в которой находится наша галактика, является частью "супервойда" размером 600 Мп.

В этом "супервойде" вещество сосредоточено вдоль границ "пузыря из ничего", что может объяснить некоторые несоответствия. Согласно структурным особенностям этой области, темп расширения Вселенной в нашем регионе может быть выше, чем показывают измерения реликтового излучения.

Однако данное предположение противоречит общей теории относительности Эйнштейна. В связи с этим ученые применили Модифицированную ньютоновскую динамику (MOND). Компьютерная модель показала, что согласовать данные можно, при условии, что "супервойд" существует (и мы находимся в нем) и что некоторые принципы общей теории относительности требуется модифицировать.

Ученые надеются, что не потребуется радикально изменять теорию относительности Эйнштейна, но возможно удастся гармонизировать различные теории, включая сочетание квантовой физики с традиционной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Хивинский поход: ошибки русской истории Сергей Лебедев Приштина в ярости: ЕС предоставил местным сербам безвизовый режим Михаил Плисюк Непал потребовал прекратить вербовать гуркхов в ВС РФ. Есть ли причина волноваться? Любовь Степушова
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Последние материалы
Трехлетняя малышка получила ожог в детском саду от моющего средства
Скандал в кафе Риги: владелец выгнал клиентку за запрос обслуживания на русском языке
Синоптики сулят новогоднюю ночь в Москве со снегом
Жительница Екатеринбурга повела детей в школу и пропала по дороге вместе с ними
Школьница из Ставрополья сбежала к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться
Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на предупреждения врачей
Приштина в ярости: ЕС предоставил местным сербам безвизовый режим
TAC: Зеленский не заполучил помощь США из-за коррупции на Украине
Илон Маск не понимает, как Киев может требовать миллиарды новой помощи: "А аудит?"
После исчезновения рыбаков из Ростова над водой появился светящийся шар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников