Google создаёт прямые стыки в России, чтобы сохранить доступ ко всем серверам

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация Google внесла предложение о создании российскими операторами прямых стыков в Москве или в Санкт-Петербурге для того, чтобы сохранить доступ ко всем сервисам. Отмечается, что Google Global Cache (GGC) в России зафиксировала проблемы со своими сервисами. Соответствующее сообщение привел руководитель по стратегическому развитию передачи данных Константин Колесов. Он представляет компанию "ВымпелКом". Кроме того, специалист заявил, что существует риск снижения качества видеоконтента в следующем году. Для доставки контента особо важен CDN (Content Delivery Network).

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Google не поставляет новые серверы GGC в Россию с 2022 года. Тем не менее, трафик продолжает наращиваться. Его повышение может привести к естественному износу серверов GGC и их выходу из строя. Либо производственных мощностей может не хватить для обеспечения нужного объема трафика. Это может сказаться на качестве работы YouTube. Качество контента начало ухудшаться в регионах, также нагрузка наблюдалась в Москве и Петербурге, кроме того, повысилась нагрузку на магистральные сети.

В "ВымпелКом" заявили, что ситуация может дать преимущество российским сервисам, которые в последствии заменят трафик Google. Число серверов GGC в сети "ЭР-Телеком" уже снижается из-за их износа.

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