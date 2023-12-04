Science Immunology: физические упражнения мобилизуют клетки иммунной системы

В исследовании Гарвардской медицинской школы выявлено, что физические упражнения стимулируют активацию противовоспалительных Т-клеток в иммунной системе мышей. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology. Физическая активность, помимо известного благоприятного влияния на органы пищеварения, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также настроение, оказывает положительное воздействие при лечении заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи анализировали изменения в мышечных клетках задних ног мышей, выполнивших однократное беговое упражнение, и тех, кто регулярно занимался бегом. Сравнив данные с мышами, не подвергавшимися физической нагрузке, ученые выявили, что физическая активность вызывает микротравмирование мышц, провоцируя воспалительную реакцию в организме. Эта реакция мобилизует Т-клетки (Treg), лимфоциты, способные уничтожать чужеродные антигены, включая раковые клетки, вирусы, бактерии и грибы. Активация Т-клеток наблюдалась как у мышей, занимавшихся бегом регулярно, так и у тех, кто выполнил упражнение всего один раз. Пассивный образ жизни у мышей не вызывал подобных изменений. Увеличение активности Т-клеток сопровождается повышенной способностью иммунной системы устранять антигены, что способствует защите организма от различных заболеваний.

ИММУННАЯ СИСТЕМА И ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ: НАУКА ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ