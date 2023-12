Science Immunology: физические упражнения мобилизуют клетки иммунной системы

В исследовании Гарвардской медицинской школы выявлено, что физические упражнения стимулируют активацию противовоспалительных Т-клеток в иммунной системе мышей. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology. Физическая активность, помимо известного благоприятного влияния на органы пищеварения, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также настроение, оказывает положительное воздействие при лечении заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.