Ученые обнаружили связь между потреблением пива и хорошей памятью

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Мексике, показало, что умеренное употребление пива может положительно влиять на память, утверждает профессор Селен Кансино в статье для журнала Current Psychology.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Ученые опросили 1652 человека относительно их алкогольных привычек и провели тесты на скорость мышления и кратковременную память.

Результаты исследования показали, что употребление одной пинты пива в день (570 мл) может улучшить память, причем у поклонников пива наблюдались более точные и быстрые реакции в вербальной и пространственной рабочей памяти по сравнению с теми, кто воздерживался от употребления алкоголя.

Профессор Кансино отмечает, что любителям пива свойственны лучшие результаты по сравнению с непьющими и поклонниками вина.

Тем не менее, следует отметить, что врачи-наркологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицируют пиво как наркотическое вещество. Официальные документы ВОЗ утверждают, что безопасной дозы этого напитка не существует, и регулярное употребление пива более 1-2 раз в месяц существенно увеличивает риск различных патологий.

Ранее сообщалось, что Япония установила новые нормы употребления алкоголя.

Пиво: польза и вред