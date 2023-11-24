Министерство здравоохранения Японии представило гражданам рекомендации по употреблению алкоголя, разработанные экспертами. Согласно информации ТАСС, ведомство считает приемлемым для женщин употребление не более 20 граммов чистого алкоголя в день, что эквивалентно большой банке пива или двум бокалам вина. Мужчины могут употреблять вдвое больше.
Японский минздрав отмечает, что превышение установленных доз может повысить риск заболеваний сосудов и внутренних органов, а также привести к развитию алкоголизма. Врач высшей категории Марк Гадзиян ранее указал на продукты, способствующие развитию деменции, включая соль, алкоголь и сахар.
Ранее сообщалось, ученые раскрыли причину болезни печени у непьющих.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.