Япония установила новые нормы употребления алкоголя

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Министерство здравоохранения Японии представило гражданам рекомендации по употреблению алкоголя, разработанные экспертами. Согласно информации ТАСС, ведомство считает приемлемым для женщин употребление не более 20 граммов чистого алкоголя в день, что эквивалентно большой банке пива или двум бокалам вина. Мужчины могут употреблять вдвое больше.

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Японский минздрав отмечает, что превышение установленных доз может повысить риск заболеваний сосудов и внутренних органов, а также привести к развитию алкоголизма. Врач высшей категории Марк Гадзиян ранее указал на продукты, способствующие развитию деменции, включая соль, алкоголь и сахар.

Ранее сообщалось, ученые раскрыли причину болезни печени у непьющих.

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