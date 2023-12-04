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Ученые обнаружили повышенный риск развития психических заболеваний у курильщиков

1:41
Наука

Ученые из Орхусского университета провели исследование, в результате которого было выявлено, что курение увеличивает риск возникновения депрессивного и биполярного расстройств.

Ученые обнаружили повышенный риск развития психических заболеваний у курильщиков
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Исследование включало около 350 тысяч человек, данные которых были взяты из британского биобанка, крупнейшего хранилища биологических образцов. Ученые анализировали состояние здоровья участников, выявляли наличие вредных привычек и психических заболеваний, а также изучали генетические характеристики, сообщает "Газета.Ru".

Результаты исследования показали наличие повторяющихся генетических вариантов в геномах участников-курильщиков, что, вероятно, указывает на наследственную предрасположенность к данной привычке. Также выявлен повышенный риск никотиновой зависимости у детей приемных родителей-курильщиков.

Ученые предположили, что никотин может подавлять всасывание серотонина в мозге, что, в свою очередь, может привести к развитию депрессии. Это связано с возможным нарушением обмена веществ-нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин. Биполярное расстройство, характеризующееся сменой эпизодов мании и депрессии, также может быть связано с этой патологией.

Исследователи также считают, что курение вызывает воспаление в головном мозге, что может привести к повреждению отдельных участков, ответственных за регуляцию настроения, и таким образом, способствовать развитию депрессивного и биполярного расстройств.

Ранее сообщалось, что учёные нашли новое применение сигаретным окуркам на благо экологии.

Вред курения!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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