Ученые из Орхусского университета провели исследование, в результате которого было выявлено, что курение увеличивает риск возникновения депрессивного и биполярного расстройств.
Исследование включало около 350 тысяч человек, данные которых были взяты из британского биобанка, крупнейшего хранилища биологических образцов. Ученые анализировали состояние здоровья участников, выявляли наличие вредных привычек и психических заболеваний, а также изучали генетические характеристики, сообщает "Газета.Ru".
Результаты исследования показали наличие повторяющихся генетических вариантов в геномах участников-курильщиков, что, вероятно, указывает на наследственную предрасположенность к данной привычке. Также выявлен повышенный риск никотиновой зависимости у детей приемных родителей-курильщиков.
Ученые предположили, что никотин может подавлять всасывание серотонина в мозге, что, в свою очередь, может привести к развитию депрессии. Это связано с возможным нарушением обмена веществ-нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин. Биполярное расстройство, характеризующееся сменой эпизодов мании и депрессии, также может быть связано с этой патологией.
Исследователи также считают, что курение вызывает воспаление в головном мозге, что может привести к повреждению отдельных участков, ответственных за регуляцию настроения, и таким образом, способствовать развитию депрессивного и биполярного расстройств.
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