Учёные нашли новое применение сигаретным окуркам на благо экологии

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Каунасского технологического университета в Литве и Литовского энергетического института разработали метод получения триацетина из сигаретных окурков с целью использования его в производстве биотоплива.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Они надеются, что данное открытие сможет снизить затраты на производство биотоплива и уменьшить экологическую нагрузку, связанную с химическим производством триацетина.

Эксперименты показали, что максимальное количество триацетина можно получить при температуре 750 °C. Эта инновационная технология представляет собой перспективный шаг в развитии экологически чистых и эффективных источников энергии.

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