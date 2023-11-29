Учёные нашли новое применение сигаретным окуркам на благо экологии

Специалисты из Каунасского технологического университета в Литве и Литовского энергетического института разработали метод получения триацетина из сигаретных окурков с целью использования его в производстве биотоплива.
Они надеются, что данное открытие сможет снизить затраты на производство биотоплива и уменьшить экологическую нагрузку, связанную с химическим производством триацетина.
Эксперименты показали, что максимальное количество триацетина можно получить при температуре 750 °C. Эта инновационная технология представляет собой перспективный шаг в развитии экологически чистых и эффективных источников энергии.
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