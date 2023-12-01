Австралийский учёный усомнился в результатах исследования о расширении антарктических озоновых дыр

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Эксперты раскритиковали новое исследование, которое вызвало опасения относительно восстановления озоновой дыры над Антарктидой. Несмотря на утверждения о возможном увеличении дыры, многие эксперты, не принимавшие участия в исследовании, высказали сомнения в его качестве.

Фото: openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Озоновый слой, защищающий от ультрафиолетовых лучей, стал объектом беспокойства из-за уровней хлорфторуглеродов. Монреальский протокол 1987 года запретил их использование, но озоновые дыры над Антарктидой всё ещё сохраняются. Ожидалось, что они восстановятся к 2066 году, но новое исследование, опубликованное в Nature Communications, всё равно предполагает снижение концентрации озона.

Эксперты критикуют методы и результаты исследования, считая их спекулятивными. Особенно они указывают на отсутствие объяснения причин снижения концентрации озона в последние годы. Увеличение размера озоновой дыры в 2020 году и необычайные природные явления были исключены из анализа, что вызывает сомнения в обоснованности исключений.

"Сомнительно, как авторы могут исключить из записей 2002 и 2019 годы, но не 2020-2022 годы, учитывая, что во все эти годы доминировали очень особенные и редкие события. Включение этих событий, вероятно, свело бы на нет любую долгосрочную отрицательную тенденцию в концентрации озона", — пояснил Мартин Джакер, специалист по атмосфере из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии в комментарии для Scimex .

Эксперты также критикуют ограничение анализа на центральные уровни концентрации озона, считая, что это не отражает полной картины. Критика также касается выбора сезонов для анализа, с утверждением, что использование данных за сентябрь было бы более репрезентативным для изучения восстановления озона.

В целом же многие эксперты считают, что выводы исследования сомнительны и не могут служить основой для обобщённых выводов о глобальных тенденциях восстановления озона.

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