Генсек ООН заявил о пробуждении Антарктиды из-за климатических перемен

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Антарктиду "спящим гигантом", который начинает просыпаться из-за таяния льдов, вызванного климатическим хаосом.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Я только что вернулся из Антарктиды — спящего гиганта. Он просыпается из-за климатического хаоса. Последние данные показывают, что в сентябре площадь льда в Антарктиде была на 1,5 миллиона квадратных километров меньше обычного уровня для этого времени года. Это приблизительно соответствует общей площади Португалии, Испании, Франции и Германии. Это важно для всех нас. События в Антарктиде оказывают значимое воздействие за ее пределами. Мы живем в мире взаимосвязанных процессов", — сказал Гутерриш журналистам.

Гутерриш пояснил, что последствия вызванного ростом температуры таяния льдов представляют угрозу прибрежным населенным пунктам по всему миру, а также "пищевой и водной безопасности".

Глава ООН выразил надежду, что участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, примут важные решения.