Основатель NVIDIA Хуанг: США потребуется 10-20 лет для достижения независимости на рынке микрочипов

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Власти США для достижения независимости в сфере поставок микроэлектроники могут потратить от 10 до 20 лет, сообщил руководитель и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг. Усилия производителей могут показать результат только с применением санкций против Китая. Такая политика даёт возможность развивать сегмент микроэлектроники в конкурентной среде.

Фото: ixbt.com

Агентство Bloomberg сообщает, что все заявления гендиректор компании прозвучали на DealBook, конференции, проводимой при The New York Times в Нью-Йорке. Хуанг отметил, что все электронные изделия NVIDIA создаются из множества элементов. Их поставки осуществляются из разных частей света. Хуанг не сомневается в том, что цель по достижению независимости США на рынке производства чипов будет достигнута.

Отметим, что финансовый директор компании Колетт Кресс на этой неделе упомянул строящиеся в Аризоне предприятия TSMC как вероятного "третьего подрядчика". Он отметил, что NVIDIA в настоящее время заказывает выпуск чипов у TSMC и Samsung. Начало производства компонентов для NVIDIA в США руководство рассматривает новым этапом работы с TSMC.

И Хуанг, и Кресс на этой неделе подтвердили, что NVIDIA готовит выпуск новые ускорители вычислений для Китая, учитывающие правила экспортного контроля. Отметим, что они были обновлен в октябре Основными принципами работы Хуанг и Кресс назвали национальную безопасность и конкурентоспособность США. Финансовый директор NVIDIA на мероприятии UBS также упомянула, что компании нужно будет время для того, чтобы предложить Китаю новые ускорители с производительностью, не требующей согласования поставок по экспорту с властями США.

В NVIDIA также упомянули о результатах санкционных процессов в США: ограничения порождают конкурентов NVIDIA в Китае. В настоящее время не менее 50 компаний разрабатывают технологии, конкурирующие с самой NVIDIA.

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