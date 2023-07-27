Nvidia свернула работу над флагманской видеокартой GeForce RTX

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В быстро развивающемся мире игровых видеокарт компания Nvidia всегда занимала лидирующие позиции. Энтузиасты с нетерпением ожидают выхода нового поколения линейки GeForce RTX, которая, по слухам, получит кодовое название Ada Lovelace. Однако, по всей видимости, компания Nvidia выбрала более взвешенный подход: по имеющимся данным, выпуск GeForce RTX 4090 Ti был отменён, а внимание переключилось на обновлённые модели серии 3D-ускорителей.

Фото: nvidia. com/content/dam/en-zz/Solutions/geforce/ada/rtx-4070-4070ti/geforce-ada-4070-family-og-1200x630.jpg

Как сообщает kopite7kimi, известный инсайдер Nvidia, имеющий опыт точных утечек, похоже, что технологический гигант решил отказаться от выпуска GeForce RTX 4090 Ti. Это решение означает, что обычная GeForce RTX 4090 останется самой быстрой игровой видеокартой как минимум до 2025 года. Хотя некоторые надеялись на более мощного преемника, Nvidia, похоже, сосредоточилась на совершенствовании и улучшении существующей линейки.

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