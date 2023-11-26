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Генетик Крутовский рассказал о прародительнице матерей и первой женщине на Земле

2:03
Наука

Прародительница современного человечества проживала в Африке приблизительно 120 тысяч лет назад. Она стала уникальным представителем своего поколения, чьи гены, передаваемые по женской линии, достигли каждого из нас — обитателей Земли. Журналисты обсудили с ведущим научным сотрудником Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессором кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константином Крутовским личность "матери всех матерей" — митохондриальной Евы.

Генетик Крутовский рассказал о прародительнице матерей и первой женщине на Земле
Фото: wikipedia.org by Альбрехт Дюрер is licensed under Общественное достояние

Митохондриальная Ева представляет собой абстрактное молекулярно-биологическое понятие, обозначающее женщину, являвшуюся самым древним общим предком Homo sapiens. От нее человечество унаследовало митохондриальный геном, один из двух типов генов, присутствующих у человека.

У человека имеется два типа геномов: ядерный и митохондриальный. Ядерный геном широко известен и находится в ядре клетки, где происходит рекомбинация и редукция в процессе образования половых гамет. Митохондриальный геном, напротив, находится в митохондриях и передается потомкам только через яйцеклетку, имея строго материнское наследование.

Профессор Крутовский пояснил, что митохондрии — это внутренние органеллы клетки, выполняющие функцию синтеза АТФ, основного источника химической энергии. Они являются своего рода "энергетическими заводами" клеток, включая клетки человека, сообщает Газета.Ru.

В отличие от ядерного генома, который наследуется от обоих родителей, митохондриальные гены передаются только через яйцеклетку матери. Таким образом, они обладают строгим материнским наследованием, позволяя отслеживать их путь от матери к бабушке, к прабабушке и так далее, вплоть до митохондриальной Евы — прародительницы всех современных людей на Земле.

КТО ТАКИЕ АДАМ И ЕВА?! Я САМ В ШОКЕ!! ВИДЕО УДАЛЯЮТ СО ВСЕХ ПАБЛИКОВ! КТО ТАКОЙ БОГ!? #GRANDpolitics
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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