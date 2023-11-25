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Ученые NASA предупредили об опасных пятнах на Солнце

3:07
Наука

Обсерватория солнечной динамики NASA представила новые изображения, на которых замечено скопление солнечных пятен — участков с пониженной температурой плазмы по сравнению с общей температурой Солнца. Ученые отметили, что эти пятна за последние годы значительно увеличились, образуя полноценный "архипелаг" протяженностью около 200 тыс. км, сообщает Daily Mail.

Ученые NASA предупредили об опасных пятнах на Солнце
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Инженер-физик и эколог Илья Рыбальченко сказал, что данное явление свидетельствует о "важном событии", способном повлиять на магнитное поле Земли и вызвать магнитные бури. Солнечные пятна представляют собой участки на поверхности Солнца с более сильными магнитными полями, что может привести к солнечным вспышкам и выбросам массы в короне.

Группа этих пятен будет увеличиваться в размерах, по словам врача клинической лабораторной диагностики и руководителя лаборатории АБТ Александра Карасева.

"Текущая группа солнечных пятен является одной из самых крупных за последние десять лет. Это говорит о более сильном магнитном поле, способном вызвать мощные магнитные бури на Земле. Прогнозируется, что эта группа будет продолжать расти и развиваться в ближайшие недели", — пояснил Карасев.

Срок существования солнечных пятен зависит от конкретного цикла, но, как отметил эксперт, их обычно можно наблюдать несколько недель или месяцев. Солнечные циклы включают периоды увеличения и уменьшения активности, и после пика количество солнечных пятен снова уменьшается.

Ученые подчеркивают, что образование "архипелага солнечных пятен" и его большие размеры подчеркивают интенсивность текущего солнечного цикла и повышенную вероятность магнитных бурь на Земле, которые могут оказать воздействие на электронику, связь, спутники, электроэнергетику и магнитосферу Земли, а также негативно повлиять на здоровье людей.

Карасев также добавил, что вспышки на Солнце могут увеличить уровень ультрафиолетового излучения, что повышает риск рака кожи и может вызвать ожоги, преждевременное старение и другие проблемы с кожей.

Для защиты от воздействия солнечных вспышек эксперт рекомендует следить за прогнозами космической погоды, особенно при использовании смарт-часов, и ограничивать пребывание на открытом солнце в периоды повышенной солнечной активности, особенно в середине дня, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное.

Рыбальченко также подчеркнул важность финансирования программ мониторинга солнечной активности, которая непосредственно влияет на жизнь человечества.

Он отметил, что происходящее является серьезным сигналом для правительств о необходимости финансирования мониторинга солнечной активности и разработки технологий для предсказания и смягчения возможных негативных последствий солнечных событий для технологической инфраструктуры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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