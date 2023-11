Your browser does not support the audio element.

Обсерватория солнечной динамики NASA представила новые изображения, на которых замечено скопление солнечных пятен — участков с пониженной температурой плазмы по сравнению с общей температурой Солнца. Ученые отметили, что эти пятна за последние годы значительно увеличились, образуя полноценный "архипелаг" протяженностью около 200 тыс. км, сообщает Daily Mail.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0