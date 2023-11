Ученые из Медицинской школы Университета Нью-Йорка выяснили, что человеческий мозг способен сохранять признаки сознания в течение десятков минут после того, как сердце прекращает свою работу, при условии активной реанимации. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Resuscitation, сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.