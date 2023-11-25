Resuscitation: каждый третий пациент помнит свои ощущения после отказа сердца

Ученые из Медицинской школы Университета Нью-Йорка выяснили, что человеческий мозг способен сохранять признаки сознания в течение десятков минут после того, как сердце прекращает свою работу, при условии активной реанимации. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Resuscitation, сообщает Газета.Ru.

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При остановке сердца прекращается поступление крови к мозгу и другим органам, что часто приводит к коме и, в случае отсутствия неотложной помощи, к смерти человека.

Исследование проводилось на 567 пациентах с остановкой сердца. Во время процедуры реанимации им предоставлялся планшетный компьютер с изображениями и звуками для проверки их памяти. Продолжительность процедуры сердечно-легочной реанимации (СЛР) варьировала от 26 минут в среднем до часа в отдельных случаях.

Из 213 человек, которым удалось восстановить кровообращение, лишь 53 смогли выздороветь. Интервью с 28 из выживших выявило, что 11 из них имели воспоминания и ощущения, указывающие на наличие сознания в период остановки сердца. Эти переживания включали выход из комы во время или после реанимации, сновидения и воспоминания о состоянии при остановке сердца.

Еще 126 переживших остановку сердца рассказали о схожем опыте, включая бредовые и неправильные толкования медицинских процедур. Например, один из пациентов воспринял введение препаратов внутривенно как ощущение адского пламени.

Те, кто приходил в себя во время реанимации, описывали воздействие процедуры на свое тело, включая чувство электродов, боль и давление от массажа грудной клетки, а также слышали разговоры врачей. Некоторые также сообщали о видениях, таких как радуги, рыбы, гуманоиды, деревянные постройки, а также ощущении выхода из тела и наблюдении за собой со стороны.

Используя электроэнцефалографию (ЭЭГ), исследователи отметили различные паттерны активности мозга у реанимированных пациентов. В 47% случаев отмечалось отсутствие активности коры головного мозга, но у 40% после начала СЛР мозговая активность возвращалась к норме. Это стало первым случаем, когда были зафиксированы биомаркеры сознания при остановке сердца и реанимации.

Исследование бросает свет на возможные сознательные переживания людей, переживших остановку сердца, подчеркивают ученые.