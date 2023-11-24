Найден новый способ диагностики рака через кожу

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Как сообщают исследователи, возможность поиска в крови крайне редких меланомных клеток теперь решена. Они, как оказалось, сильнее поглощают свет по сравнению с другими клетками в крови пациента. Это станет ключевой технологией в новой российской системе диагностики онкологии без забора крови пациента.

Фото: Pravda.Ru

"Сейчас мы гораздо лучше понимаем, что происходит при фотоакустическом поиске циркулирующей раковой клетки, при каких условиях мы ее находим безопасно для пациента, что нам нужно от создателей лазерной системы, чтобы сделать такую машину", — рассказал доцент кафедры инноватики, старший научный сотрудник лаборатории биомедицинской фотоакустики СГУ Даниил Браташов.

На сегодняшний день диагностика онкологических заболеваний и отслеживание эффективности лечения проводится с помощью забора крови. Для проверки биоматериалов нужна специализированная стерильная лаборатория, специалисты и значительный срок диагностики. Об этом рассказали специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).