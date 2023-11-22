В результате секретного эксперимента среди 144-летних семян обнаружен загадочный гибридный вид

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Исследователи, занятые тайным 144-летним проектом с "семенами зомби", обнаружили поразительное гибридное растение, скрытое среди других закопанных бутонов.

Фото: openverse by Rev Stan is licensed under CC BY 2.0

В 1879 году ботаник Уильям Бил провел эксперимент, закапывая 20 стеклянных бутылок с влажным песком и 50 семенами, принадлежащими 23 видам сорняков, на неизвестной территории Мичиганского государственного университета (МГУ). Его целью было выяснить, как долго семена остаются жизнеспособными, выкапывая бутылки годы спустя, чтобы узреть, прорастут ли они в растения. Он стремился определить, насколько долгосрочной угрозой могут быть семена для фермеров, если их выкопать плугом.

Исходно каждые пять лет Бил извлекал бутылку, но в 1920 году, после первых восьми раскопок и успешного прорастания семян, исследователи решили продлить интервал до 10 лет. В 1980 году интервал увеличили до 20 лет, так как семена продолжали прорастать.

Местонахождение бутылок было строго охраняемым секретом, передаваемым от исследователя к исследователю, чтобы избежать вмешательства.

В 2021 году 16-ю бутылку извлекли, и, как и ранее, некоторые из закопанных растений снова проросли. Эти семена "подобны зомби, способным задерживаться в почве на длительное время, казаться мертвыми и внезапно прорастать", заявила профессор биологии растений Марджори Вебер после предыдущего извлечения в 2021 году.

Однако в последнем исследовании, опубликованном 9 октября в Американском журнале ботаники, команда обнаружила, что 16-я бутылка содержала гибрид или генетическую смесь двух разных видов: Verbascum thapsus, включенного в эксперимент, и Verbascum blattaria, который был намеренно исключен из бутылок. Анализ ДНК показал эту гибридизацию, что было бы удивительным для Била, учитывая, что в то время ДНК была неизвестна.

Несмотря на отсутствие ясности относительно создания гибрида, исследователи надеются, что семена продолжат прорастать, особенно учитывая, что другие виды прекратили прорастание через несколько десятилетий. С учетом оставшихся четырех бутылок, возможно, придется увеличивать интервалы между раскопками, чтобы продлить эксперимент.

"Эксперимент Била завершится, когда закончатся бутылки. Если после следующей раскопки семена вновь прорастут, мы, возможно, будем вынуждены рассмотреть возможность увеличения времени между извлечениями до 30 лет" — отметил профессор биологии растений Дэвид Лоури.