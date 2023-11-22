Группа ученых из СГУ и ТГУ провела исследование, посвященное изучению воздействия электронных сигарет на легкие млекопитающих.
В ходе эксперимента лабораторные мыши были вынуждены дышать смесями пропиленгликоля и глицерина, используемыми в электронных сигаретах. Результаты исследования показали, что повторное воздействие смесей имеет более выраженное негативное воздействие на легкие, чем однократное воздействие.
Однако, из-за ограничений поверхностного исследования проблемы, исследователям не удалось точно определить степень воздействия различных концентраций смесей и провести сравнительный анализ. Несмотря на это, ученые согласны в том, что длительное курение электронных сигарет вызывает необратимые изменения в структуре легких.
Кроме того, в ходе исследования была выявлена возможность использования электронных сигаретных жидкостей на основе этиленгликоля и глицерина в медицинских целях. Они могут быть использованы для повышения контраста на изображениях легочной ткани, что может быть полезным для диагностики легочных заболеваний. Эти результаты исследования оказывают влияние на область медицинской практики и могут помочь разработать новые методы диагностики и лечения легочных заболеваний.
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