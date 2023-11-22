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Ученые рассказали, что происходит в организме при старении

2:15
Наука

Ученые из Университета Осаки сообщили, что процесс старения на уровне клеток связан с неспособностью организма устранять ненужные или поврежденные компоненты, а также патогены в процессе микроаутофагии. Результаты исследования были опубликованы в EMBO Reports (Европейская организация молекулярной биологии), сообщает Газета.Ru.

Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Микроаутофагия представляет собой регулируемый процесс, в ходе которого клетки организма утилизируют поврежденные органеллы (компоненты клетки), дефективные белки и патогены. Эти молекулы разлагаются в особых внутриклеточных мембранных пузырьках — лизосомах. Повреждение или дисфункция лизосом является отличительной чертой процесса старения и развития многих заболеваний, в первую очередь, нейродегенеративных.

Ученые стремились выяснить, что способствует восстановлению этих мембранных органоидов. Они сосредоточились на сигнальном пути под названием Hippo, который контролирует множество процессов, включая клеточный рост. Ученые нарушили отдельные компоненты пути Hippo в человеческих клетках, а затем отследили, смогут ли клетки реагировать на повреждение лизосом.

Выяснилось, что белок, известный как серин-треонинкиназа 38 (STK38), необходим для реакции на повреждение лизосом. Этот белок сотрудничает с эндосомальным сортировочным белковым комплексом, который ответственен за транспортировку ферментов лизосом, разлагающих ненужные компоненты организма. Этот процесс важен, поскольку он представляет собой основной путь деградации поврежденных белков. Ученые также обнаружили, что для запуска процесса восстановления лизосом требуется участие белков семейства GABARAPs.

В результате липидирования (особого типа модификации) эти белки могут трансформироваться в одномембранные эндолизосомы, которые "очищают" клетки. Исследователи уверены, что их работа поможет выявить методы воздействия на сигнальный путь Hippo, которые потенциально способны предотвратить клеточное старение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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