Археологи из Турции приблизились к ответу на вопрос о местонахождении Ноева ковчега

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологическое открытие, которое недавно произошло, подводит учёных к ответу на вопрос о местонахождении останков легендарного Ноева ковчега. Долгое время ведутся поиски следов судна с основным фокусом археологов на районе горы Арарат, находящейся на территории Турции.

Фото: Splash/ All Over

В 2021 году группа турецких археологов начала масштабные поиски исходя из подсказок, полученных от предыдущих экспедиций. В 1959 году был обнаружен след в форме большого судна на вершине горы Арарат, и именно там турецкие археологи приступили к раскопкам.

"Основываясь на первоначальных результатах проведённых работ, мы считаем, что человеческая деятельность присутствовала в этом регионе со времен энеолита, между 5500 и 3000 годами до нашей эры", — сказал куратор экспедиции, проректор Университета Агры имени Ибрагима Чечена Фарук Кая.

Используя георадары, археологи провели исследование участка. В ходе этого обнаружена структура, заметно напоминающая часть корабля, скрытая под землёй. Кроме того, были проанализированы образцы почвы и горных пород, которые, по предварительным данным, содержат обработанную глину и останки морских организмов, пишет РИА Новости.

Этот временной период совпадает с принятым большинством учёных событием Всемирного потопа. Раскопки находятся в процессе, и учёные полны оптимизма по поводу перспектив нахождения давно ожидаемого открытия.