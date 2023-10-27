Археологи исследовали руины Ноева ковчега

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Исследование образцов горных пород и почвы из района, где предположительно находятся руины "Ноева ковчега" в Догубаязыт, Агри, выявило первые результаты. Согласно этим результатам, человеческая активность в этом регионе прослеживается с промежутка между 5500 и 3000 годами до нашей эры.

Фото: Openverse

Руины, которые считаются связанными с "Ноевым ковчегом" и которые были обнаружены капитаном Ильханом Дурупынаром в 1959 году между деревнями Тельчекер и Узенгили в районе Догубаязыт города Агри, привлекают внимание как местных, так и иностранных туристов.

Эти руины постепенно разрушаются из-за образования гигантских трещин, которые с каждым годом подвергаются угрозе оползней.

По первоначальным данным лабораторных исследований, образцы из этого региона включают глинистые материалы, морские компоненты и морепродукты.

Поскольку это долгосрочный проект, лабораторные исследования еще не завершены полностью. Тем не менее, на основе начальных результатов исследований в этом районе, можно сделать вывод о наличии человеческой активности с энеолитического периода, то есть с промежутка между 5500 и 3000 годами до нашей эры, сообщает argumenti.ru.

Известно, что потоп, связанный с пророком Ноем, имел место приблизительно 5000 лет назад. Несмотря на доказательства человеческой активности в этом регионе на основе лабораторных исследований, нельзя однозначно утверждать, что именно здесь находился ковчег Ноя. Для уточнения этого требуются более обширные исследования. В будущем планируется сотрудничество между Стамбульским техническим университетом, Университетом Эндрю и Университетом Агры Ибрагима Чечена для проведения совместных исследований в этой области. Эти университеты объединят усилия и создадут новые комиссии для продолжения исследований в данном направлении.

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Археологи на 99 % уверены, что нашли Ноев ковчег!