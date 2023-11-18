Учение заявили, что причиной суицида могут быть воспалительные процессы мозга

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное ведущими учеными из Института Ван Анделов в сотрудничестве с коллегами, охватывало анализ транскриптомов и профилей метилирования ДНК в образцах мозга 29 человек, совершивших суицид, и 32 человек, ушедших из жизни в результате аварий, убийств или инфаркта миокарда. По результатам этого исследования было сделано удивительное открытие, как сообщает корреспондент издания "Электронная газета".

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Согласно заявлению ученых, в мозге людей, погибших от суицида, наблюдался повышенный уровень экспрессии и положительной эпигенетической регуляции генов, связанных с воспалением. Эти результаты подтвердились как результатами анализов, так и данными из опросов, проведенных с родственниками участников исследования, используя различные диагностические шкалы и опросники.

Установлено, что у группы людей, совершивших суицид, выявлены депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства, и при этом ни один из участников данной группы не принимал антидепрессанты или антипсихотические препараты.

Ученые подчеркивают, что в мозге людей, покончивших жизнь самоубийством, отмечено значительное снижение экспрессии гена NPAS4, играющего ключевую роль в регуляции нейровоспаления, нейропротекции и нейропластичности. Также обнаружены аномалии в участках генома, ответственных за воспаление и иммунный ответ, а также в участках, связанных с нейроразвитием и передачей нервных импульсов.

Это открытие делает ген NPAS4 потенциальным биомаркером для выявления суицидального поведения. Такое открытие открывает перспективы для разработки новых методов терапии и профилактики суицидального поведения. Дальнейшее изучение данного гена и его функций может способствовать созданию более эффективных стратегий лечения и предотвращения случаев суицида.