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Учение заявили, что причиной суицида могут быть воспалительные процессы мозга

2:03
Наука

Исследование, проведенное ведущими учеными из Института Ван Анделов в сотрудничестве с коллегами, охватывало анализ транскриптомов и профилей метилирования ДНК в образцах мозга 29 человек, совершивших суицид, и 32 человек, ушедших из жизни в результате аварий, убийств или инфаркта миокарда. По результатам этого исследования было сделано удивительное открытие, как сообщает корреспондент издания "Электронная газета".

Учение заявили, что причиной суицида могут быть воспалительные процессы мозга
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно заявлению ученых, в мозге людей, погибших от суицида, наблюдался повышенный уровень экспрессии и положительной эпигенетической регуляции генов, связанных с воспалением. Эти результаты подтвердились как результатами анализов, так и данными из опросов, проведенных с родственниками участников исследования, используя различные диагностические шкалы и опросники.

Установлено, что у группы людей, совершивших суицид, выявлены депрессивные и обсессивно-компульсивные расстройства, и при этом ни один из участников данной группы не принимал антидепрессанты или антипсихотические препараты.

Ученые подчеркивают, что в мозге людей, покончивших жизнь самоубийством, отмечено значительное снижение экспрессии гена NPAS4, играющего ключевую роль в регуляции нейровоспаления, нейропротекции и нейропластичности. Также обнаружены аномалии в участках генома, ответственных за воспаление и иммунный ответ, а также в участках, связанных с нейроразвитием и передачей нервных импульсов.

Это открытие делает ген NPAS4 потенциальным биомаркером для выявления суицидального поведения. Такое открытие открывает перспективы для разработки новых методов терапии и профилактики суицидального поведения. Дальнейшее изучение данного гена и его функций может способствовать созданию более эффективных стратегий лечения и предотвращения случаев суицида.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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