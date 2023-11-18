Ученые прогнозируют гибель большинства живых существ на Земле из-за недостатка кислорода

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предсказали, что в атмосфере нашей планеты может уменьшиться содержание кислорода и сильно возрасти уровень метана. Этот сценарий может вернуть Землю к состоянию, аналогичному тому, в котором она находилась более 2 миллиардов лет назад, до Великого события окисления.

Фото: openverse "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Ученые выделяют риски для различных форм жизни, включая человека, который зависит от кислорода. В ходе своего исследования они создали модели биосферы, учитывая различные факторы, такие как воздействие Солнца и уменьшение уровня углекислого газа.

Тем не менее, уменьшение уровня углекислого газа может привести к уменьшению числа фотосинтезирующих организмов, включая растения. Это, в свою очередь, может вызвать снижение уровня кислорода. Исследователи ранее считали, что при увеличении радиации от Солнца, океанские воды могут быть удалены с поверхности Земли, прогнозируя возможное событие через примерно 2 миллиарда лет. Модель также подчеркивает, что экстремальное снижение уровня кислорода может стать причиной гибели человека, сообщает tut-news.

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