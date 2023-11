Your browser does not support the audio element.

Ученые предсказали, что в атмосфере нашей планеты может уменьшиться содержание кислорода и сильно возрасти уровень метана. Этот сценарий может вернуть Землю к состоянию, аналогичному тому, в котором она находилась более 2 миллиардов лет назад, до Великого события окисления.

Фото: openverse "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.