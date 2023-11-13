На российских вокзалах могут появиться роботы-носильщики

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

РЖД публикуют на своем официальном сайте так называемые запросы предложений. Компания выкладывает описание технологии или продукта, который планирует закупить, и ждет заявки от потенциальных разработчиков для принятия дальнейших решений.

Фото: ПАТ «Укрзалізниця»

Управлять таким «носильщиком» и оплачивать его услуги пользователь сможет через смартфон. Это также обозначено в документах.

В настоящее время РЖД прописывают и технические требования к машинам. Устройство должно быть изготовлено из материалов, стойким к воздействию внешней среды, обладать полной автономностью в части подзарядки и возвращаться на точку базирования устройства. Максимальная нагрузка должна быть 30 килограммов, – говорится в материалах компании.

Тестировать новинку хотят на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего закупить планируется 50 роботов-носильщиков.