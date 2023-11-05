В Китае заявили, что Аристотеля не было, это выдумка Запада

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Ведущий эксперт по китайско-американским отношениям в пекинском университете Жэньминь профессор Цзинь Канронг заявил, что греческий философ Аристотель на самом деле был выдуман, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

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Свою точку зрения он обосновал тем, что до XIII века не существует письменных свидетельств, которые подтверждали бы существование Аристотеля.

Кроме того, философ, живший более 2000 лет назад, не смог бы написать сотни книг, которые содержат миллионы слов, до появления в Европе бумаги. А о ней европейцы узнали только в XI веке, говорит китайский профессор.

По его мнению, подозрителен и тот факт, что Аристотель обладал "всеобъемлющими" знаниями в разных сферах, от оптики и этики до экономики и политики.

На самом деле, ролик появился месяц назад и с тех пор стал вирусным.

Профессиональные историки с мнением профессора Каронга не согласились, подвергнув его критике. Но при этом он спровоцировал большую дискуссию о западном историческом нарративе.

В Китае и ранее заявляли о том, что западноцентричный взгляд на исторические события и вообще весь спектр социальных наук провоцирует в китайцах чувство неуверенности в себе.

Так что спорные, мягко говоря, заявления профессора стал причиной нового витка дискуссий на эту тему.

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